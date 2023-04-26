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НовостиОбщество26 апреля 2023 13:25

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы

МЧС напоминает о правилах безопасности
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за грозы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 26 апреля на территории Тулы и области местами ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Ведомство напоминает правила безопасного поведения при грозе:

Если вы находитесь в доме

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;