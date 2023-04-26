В Туле на проспекте Ленина поднимут провода из-за высадки деревьев Фото: материалы пресс-служб

24 апреля в Туле на участке от улицы Советской до улицы Каминского начали высаживать деревья. Однако возникла — первые посаженные липы уже ветвями задевают провода.

По словам начальника управления по благоустройству города, при разработке концепции озеленения было принято решение о необходимости частичного выноса коммуникаций и сокращения количества «воздушных» кабельных линий.

Так, на протяжении всего проспекта заменят кронштейны-крепления. К выполнению приступят после высадки всех деревьев по нечетной стороне. Специалисты определят высоту подъема кабеля, а уже после приступят к работам по четной стороне.

Напомним, работы по благоустройству и озеленению участка проспекта Ленина рассчитаны на два этапа. На первом, еще до зимы, были установлены 98 модулей, а в ходе второго этапа озеленения здесь должны появиться 72 европейские липы высотой до 5 метров и обхватом ствола до 30 сантиметров, кустарники спиреи, пузыреплодника и цветы.