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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 14:41

В Туле безработная украла у собутыльника смартфон

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства инцидента
Игорь КОПЫТОВ
В Туле безработная украла у собутыльника смартфон

В Туле безработная украла у собутыльника смартфон

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жертвой преступного деяния стал 46-летний туляк, у которого пропал мобильный телефон. Произошло это после совместного распития алкогольных напитков со знакомой, у потерпевшего дома.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение злоумышленницы. 36-летняя нигде не работающая женщина созналась в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.