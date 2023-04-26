В Туле безработная украла у собутыльника смартфон Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жертвой преступного деяния стал 46-летний туляк, у которого пропал мобильный телефон. Произошло это после совместного распития алкогольных напитков со знакомой, у потерпевшего дома.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение злоумышленницы. 36-летняя нигде не работающая женщина созналась в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.