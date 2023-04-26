В Плавском районе Тульской области участились случаи возгорания травы Фото: материалы пресс-служб

С 1 по 24 апреля 2023 года на территории Плавского района зафиксирован 51 факт возгорания сухой травы. В связи с этим прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности.

Установлено, что администрации муниципальных образований Пригородное, Молочно-Дворское, Камынинское и Плавского района плохо обеспечивали реализацию первичных мер пожарной безопасности: не произвели опашку земель и неэффективно проводили противопожарную пропаганду с населением.

В результате проверки главам муниципальных образований внесены представления. Исполнение требований находится на контроле прокуратуры районов.