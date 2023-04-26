Гастарбайтер из столицы украл планшет пассажира электрички «Серпухов – Тула» Фото: материалы пресс-служб

Пассажир электропоезда «Серпухов – Тула-1-Курская» по прибытии на конечную станцию покинул вагон, забыв личные вещи, документы и планшетный компьютер. Обнаружив пропажу, он обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники ЛО МВД России на станции Тула во взаимодействии с сотрудниками УТ МВД России по ЦФО по записям камеры видеонаблюдения установили личность подозреваемого злоумышленника. Им оказался гражданин одного из соседних государств, временно проживающий в Москве 1988 года рождения.

Мужчина был задержан транспортными полицейскими на одной из строек в столице, где работал. В содеянном гражданин сознался. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.