На улицах Тулы появятся 35 новых камер видеонаблюдения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле установят 35 новых камер видеонаблюдения, который будут распознавать лица и номера. Общая стоимость оборудования составит 3 миллиона 266 тысяч 640 рублей.

Так, количество камер в некоторых местах будет доходить до 4 штук. Их установят по 27 адресам города, а именно:

- ул. Каракозова/ул. Марата;

- ул. Сызранская/Веневское шоссе;

- ул. Пролетарская/ул. Карла Маркса;

- ул. Демидовская плотина/ул. Пролетарская;

- ул. Каракозова/ул. Степанова;

- Торховский проезд;

- ул. Тихмянова/ул. Чмутова;

- ул. Болдина, д. 44;

- ул. Тихмянова/Одоевское шоссе;

- ул. М. Жукова/Одоевское шоссе;

- ул. Ф. Энгельса 145

- сквер Л. Толстого;

- ул. Пушкинская/ул. Лейтейзена;

- ул. Лейтейзена/ул. Демонстрации;

- сквер Памяти Воинов Интернационалистов;

- сквер Славянский бульвар;

- перекресток ул. Оборонная/ул. Некрасова;

- ул. К. Либкнехта 41;

- ул. Восточной/ул. Героя России Макаровца;

- д. Варваровка, подъездная дорога к кладбищу;

- ул. М. Горького/ул. Курковая;

- ул. Архангельская 6А;

- Промышленный проезд 24;

- ул. Вяземская/ул. Демидовская плотина;

- ул. Октбярьская/ул. Судейского;

- ул. Демидовская плотина/ул. Галкина;

- п. Горелки, 4-й Чистый проезд.