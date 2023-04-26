На улицах Тулы появятся 35 новых камер видеонаблюдения
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Туле установят 35 новых камер видеонаблюдения, который будут распознавать лица и номера. Общая стоимость оборудования составит 3 миллиона 266 тысяч 640 рублей.
Так, количество камер в некоторых местах будет доходить до 4 штук. Их установят по 27 адресам города, а именно:
- ул. Каракозова/ул. Марата;
- ул. Сызранская/Веневское шоссе;
- ул. Пролетарская/ул. Карла Маркса;
- ул. Демидовская плотина/ул. Пролетарская;
- ул. Каракозова/ул. Степанова;
- Торховский проезд;
- ул. Тихмянова/ул. Чмутова;
- ул. Болдина, д. 44;
- ул. Тихмянова/Одоевское шоссе;
- ул. М. Жукова/Одоевское шоссе;
- ул. Ф. Энгельса 145
- сквер Л. Толстого;
- ул. Пушкинская/ул. Лейтейзена;
- ул. Лейтейзена/ул. Демонстрации;
- сквер Памяти Воинов Интернационалистов;
- сквер Славянский бульвар;
- перекресток ул. Оборонная/ул. Некрасова;
- ул. К. Либкнехта 41;
- ул. Восточной/ул. Героя России Макаровца;
- д. Варваровка, подъездная дорога к кладбищу;
- ул. М. Горького/ул. Курковая;
- ул. Архангельская 6А;
- Промышленный проезд 24;
- ул. Вяземская/ул. Демидовская плотина;
- ул. Октбярьская/ул. Судейского;
- ул. Демидовская плотина/ул. Галкина;
- п. Горелки, 4-й Чистый проезд.