В городе Донской Тульской области задержали подозреваемого в краже телефона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Донском с заявлением обратился 31-летний мужчина. В дневное время неизвестный похитил у него смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 46-летний местный житель, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.