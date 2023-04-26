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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 11:17

В городе Донской Тульской области задержали подозреваемого в краже телефона

Преступник сознался в содеянном
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Донской Тульской области задержали подозреваемого в краже телефона

В городе Донской Тульской области задержали подозреваемого в краже телефона

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Донском с заявлением обратился 31-летний мужчина. В дневное время неизвестный похитил у него смартфон.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 46-летний местный житель, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.