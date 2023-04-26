Иван Иванченко, убивший пятерых человек в Туле, снова заявил о своей невиновности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

25 апреля в Тульском областном суде прошло заседание по уголовному делу Ивана Иванченко, приговоренного в 2012 году к пожизненному заключению за убийство пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, на заседании решался вопрос о хранении ряда вещественных доказательств по делу, в результате которого было принято уничтожить часть вещей, часть отправить на хранение вместе с материалами уголовного дела, а остальные вещи, принадлежавшие Ивану, было решено отдать матери мужчины.

Также на заседании в режиме видеоконференции присутствовал и сам осужденный, который снова заявил о своей невиновности и попросил возбудить уголовное дело.

Напомним, по версии следствия, в ночь с 24 на 25 июля Иванченко во время ссоры убил знакомую Марию Шкарупу, нанеся ей удар по голове. После этого, чтобы скрыть преступление и не оставлять свидетелей, парень убил мать женщины и ее детей, мальчиков 4, 6 и 8 лет.

29 декабря суд согласился с позицией государственного обвинителя по делу и приговорил Иванченко по совокупности преступлений к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. К тому же, с Ивана взыскали в пользу потерпевших 9 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.