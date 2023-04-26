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НовостиОбщество26 апреля 2023 9:54

1 мая в тульских парках откроется весенне-летний сезон

В этот день посетителей ждет праздничная программа
Михаил КОРЕНЮГИН
1 мая в тульских парках откроется весенне-летний сезон

1 мая в тульских парках откроется весенне-летний сезон

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В тульских парках 1 мая состоится открытие весенне-летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба парков.

Так, в течении для посетителей ждет праздничная программа, в рамках которой будут организованы концерты, мастер-классы, игры, эстафеты, выставки-ярмарки, выступление духового оркестра и многое другое.

Также с 28 апреля в Центральном парке им. П.П. Белоусова откроется аллея детских аттракционов. Карусели и горки будут работать с 10 до 21 часов без перерывов и выходных, однако только при благоприятной погоде.

В данный момент жители и гости города уже могут посетить семейную площадку и площадку «Драйв» в Центральном парке.