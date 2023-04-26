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НовостиОбщество26 апреля 2023 10:25

В микрорайоне Левобережный в Туле образовалась огромная свалка

Природоохранная прокуратура проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В микрорайоне Левобережный в Туле образовалась огромная свалка

В микрорайоне Левобережный в Туле образовалась огромная свалка

Фото: материалы пресс-служб

Жители микрорайона Левобережный в Туле пожаловать в социальных сетях на стихийную свалку. В связи с этим прокуратура города с привлечением специалиста министерства природных ресурсов и экологии, а также с участием представителей администрации муниципального образования проводит проверку.

Так, выходом на место установлено наличие несанкционированной свалки. В администрации муниципального образования запрошены сведения о правообладателе данного земельного участка.

По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.