29 апреля Тульская детская железная дорога откроет летний сезон работы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

29 апреля в Новомосковске откроет 68-й летний сезон и начнет свою работу после перерыва Тульская детская железная дорога. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Перед началом движения в 11:00 на привокзальной площади пройдет традиционная торжественная линейка с поднятием флага и концертом, подготовленным юными воспитанниками творческих студий детской дороги.

Перевозить пассажиров детской железной дороги будут поезда с тематическими вагонами «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Ещё один вагон поезда будет посвящен Дню Победы.

Так, в мае поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни, а в июне-августе по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время работы малой магистрали: с 10:00 до 17:00.