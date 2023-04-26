Житель Тульской области осужден на 11 лет за убийство своего соседа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Щекино, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Тульской области.

Установлено, что 14 января 2023 года подсудимый распивал спиртные напитки с соседом и своей сожительницей в комнате общежития. Ненадолго отлучившись, он увидел как приятель проявляет знаки внимания к его гражданской супруге. На почве ревности злоумышленник схватил металлическую трубу и нанес потерпевшему множественные удары по различным частям тела, а затем взял нож и нанес ему колото-резанные ранения в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Подсудимый свою вину в совершении преступления признал. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами всех категорий, на 1 год 1 месяц и 15 дней.