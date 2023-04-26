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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:51

В Тульской области прививки от кори сделали 1342 человека

Таковы итоги стартовавшей 3 апреля прививочной кампании
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области прививки от кори сделали 1342 человека

В Тульской области прививки от кори сделали 1342 человека

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в ходе кампании по проведению подчищающей иммунизации против кори прививки в Тульской области сделали 1342 человека, среди которых 531 ребенок.

В соответствии с постановлением ведомства, прививочная кампания продлится до конца года. Вакцинироваться могут все люди до 35 лет, у которых нет данных о сделанных прививках от кори, и тех, кто не переболел раньше.

По вопросам профилактики кори консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.