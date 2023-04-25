Жительница Черни предстанет перед судом за случайное убийство мужа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Черни, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в ночь с 8 на 9 марта 2023 46-летняя обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства. В ходе конфликта с мужем она нанесла ему три удара ножом в голову и по туловищу. 50-летний потерпевший скончался от полученных травм в больнице на следующий день.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.