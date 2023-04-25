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НовостиОбщество25 апреля 2023 14:09

Кому в Туле отключат газ 26 апреля

Причина: плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Михаил КОРЕНЮГИН
Кому в Туле отключат газ 26 апреля

Кому в Туле отключат газ 26 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 апреля без газа с 12:00 до 18:00 в связи с плановые работы по техническому обслуживанию оборудования останутся жители дома №38 по улице Тихмянова.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.