Туляк проведет в колонии строго режима 8 месяцев за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Установлено, что ранее судимый за неуплату средств на содержание детей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека 32-летний подсудимый вечером 3 декабря 2022 года находился в состоянии алкогольного опьянения на улице Маршала Жукова. Он возмутился законному требованию сотрудников ППС, которые отреагировали на сообщение о драке и нарушении общественного порядка. Так, злоумышленник оскорбил сотрудников правоохранительных органов и укусил одного из них за палец правой руки.

Суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.