В ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали три человека Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 315 километре трассы М-4 «Дон» днем 25 апреля произошло ДТП. Там примерно в 13:10 столкнулись фура MAN и автомобиль Opel.

По информации тульской Госавтоинспекции, 31-летний мужчина, управляя грузовым транспортным средством MAN с полуприцепом Burg, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Antara, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 49 и 37 лет автомобиля Opel. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.