Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 13:18

В ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали три человека

Водитель фуры проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковушкой
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали три человека

В ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали три человека

Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 315 километре трассы М-4 «Дон» днем 25 апреля произошло ДТП. Там примерно в 13:10 столкнулись фура MAN и автомобиль Opel.

По информации тульской Госавтоинспекции, 31-летний мужчина, управляя грузовым транспортным средством MAN с полуприцепом Burg, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Antara, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 49 и 37 лет автомобиля Opel. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.