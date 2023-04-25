Тульские спортсмены завоевали семь медалей на кубке России по кикбоксингу Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 24 апреля в Казани проходил кубок России по кикбоксингу, в котором принимали участие 700 спортсменов из 31 региона страны.

По информации министерства спорта Тульской области, наш регион представили 9 кикбоксеров в дисциплинах «фулл контакт» и «К-1».

Так, победителями и призерами стали:

- Айрапет Аванесян (1 место);

- Ирина Зеленова (1 место);

- Алина Гиясова (2 место);

- Вусал Марданов (2 место);

- Аята Магомедова (2 место);

- Данила Жеребьев (3 место);

- Артем Дьячков (3 место).