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НовостиСпорт25 апреля 2023 13:53

Тульские спортсмены завоевали семь медалей на кубке России по кикбоксингу

Тренировали чемпионов Сергей Васильевич Андросюк, Абдул Малаалиев и Сергей Андросюк
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали семь медалей на кубке России по кикбоксингу

Тульские спортсмены завоевали семь медалей на кубке России по кикбоксингу

Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 24 апреля в Казани проходил кубок России по кикбоксингу, в котором принимали участие 700 спортсменов из 31 региона страны.

По информации министерства спорта Тульской области, наш регион представили 9 кикбоксеров в дисциплинах «фулл контакт» и «К-1».

Так, победителями и призерами стали:

- Айрапет Аванесян (1 место);

- Ирина Зеленова (1 место);

- Алина Гиясова (2 место);

- Вусал Марданов (2 место);

- Аята Магомедова (2 место);

- Данила Жеребьев (3 место);

- Артем Дьячков (3 место).