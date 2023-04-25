В Белеве двое мужчин представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили телефон у подростка

Двое жителей Суворовского района представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили телефон у подростка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Суворовском районе расследуется уголовное дело в отношении двух местных жителей 1986 и 1976 годов рождения, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, днем 24 апреля 2023 года мужчины находились возле жилого дома, расположенного по Пролетарской в Белеве. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и открыто похитили телефон у 14-летнего парня, а после скрылись с места происшествия. Подросток незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.

В данный момент злоумышленники задержаны. Как выяснилось, они уже были судимы за аналогичные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.