«Ростелеком» презентовал тульским госструктурам системы видеонаблюдения и видеоидентификации

Участие в мероприятии приняли представители администрации города Тулы, комитета по региональной безопасности Тульской области, ГУ ТО «Управление противопожарной службы», МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ».

ТОП-менеджеры центра компетенции «Ростелекома» в области видеонаблюдения — компании «Нетрис», а также группы компаний ЦРТ представили участникам цифровые продукты в сфере видеоидентификации, рассказали о технических решениях для развития региональной интеллектуальной системы видеонаблюдения, ознакомили с успешными «кейсами», реализованными в разных регионах страны.

За «круглым столом» гости обсудили специфику существующей в регионе системы видеонаблюдения, а также архитектуру и возможности реализации единого решения.

Павел Шиляев, директор по цифровым регионам ЦФО ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня мы предлагаем внедрить в регионе наши комплексные цифровые сервисы, которые позволят интегрировать существующие системы видеонаблюдения в единую федеральную сеть. “Ростелекомом” уже реализовано более 500 проектов цифровой трансформации городов и регионов. В частности, наши специалисты установили более 450 тысяч видеокамер, подключенных к платформам “Умный город” или “Цифровой регион”. Внедрение видеонаблюдения позволяет муниципалитетам экономить до 80% энергоресурсов, а также значительно сокращает время реагирования на чрезвычайные ситуации, помогает снизить уровень преступности и многое другое».

Виталий Санников, начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг МО г. Тулы:

«Основные задачи цифровизации городов — улучшение управляемости городским хозяйством, повышение уровня безопасности и комфорта жителей. Для их решения необходим комплексный подход, который и предлагает “Ростелеком”. Считаю, что цифровые экосистемы формируют новые стандарты качества общественных пространств и со временем должны стать неотъемлемой частью нашей жизни».

Подробнее об инфраструктурных проектах, реализуемых «Ростелекомом» можно узнать на сайте компании.