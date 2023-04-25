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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:20

В 2023 году в Туле обновят разметку на 910 пешеходных переходах

В работах задействованы 4 бригады специализированных подрядных организаций
Михаил КОРЕНЮГИН
В 2023 году в Туле обновят разметку на 910 пешеходных переходах

В 2023 году в Туле обновят разметку на 910 пешеходных переходах

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Маршала Жукова нанесли дорожную разметку. Всего в этом году разметку обновят на 910 пешеходных переходах. Также продольная разметка будет нанесена на 170 улицах областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, к работам приступили в конце в марта, в которых задействованы 4 бригады специализированных подрядных организаций. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, обустроенных вблизи образовательных учреждений.

В скором времени работы проведут на улицах Рязанской, Ложевой и Мосина, а также на Демидовской плотине.

Напомним, 13 апреля на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина в Туле появилась новая дорожная разметка, которая отличается от стандартной разделением направления движения перехода и шириной.