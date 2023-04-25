Трое жителей Тульской области осуждены за незаконный оборот фальшивых купюр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчины, проживающие в Донском, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ).

Установлено, что С 1 по 22 октября 2021 года 22, 25 и 30-летний злоумышленники незаконно приобрели у неустановленного лица 10 поддельных банковских купюр номиналом 2 тысячи рублей. После они расплачивались данными деньгами в магазинах города, получая сдачу подлинными денежными знаками.

Суд приговорил подсудимых наказанию в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет в исправительной колонии общего режима