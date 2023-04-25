Медучреждения Тульской области на майские праздники поменяют график работы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 1 и 9 мая с 9:00 до 15:00, а также 8 мая с 9:00 до 18:00, во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, проводится тестирование на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии.

1 и 9 мая с 15:00 до 9:00 следующего дня и 8 мая с 15:00 до 9:00 9 мая работает неотложная помощь в городской больнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97а.

Прием специалистов профильных областных медучреждений (взрослой и детской областных больниц, областного кардиодиспансера, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического, противотуберкулезного и онкологического диспансеров, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центра детской психоневрологии) 8 мая будет вестись с 9:00 до 18:00. А 1 и 9 мая — выходной.

Травмпункты будут работать по-прежнему круглосуточно.