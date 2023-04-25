Исторический центр Тулы объединят туристическим кодом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Для привлечения путешественников разработаны новые маршруты, созданы и активно продвигаются туристические онлайн-сервисы, ведется работа с частными инвесторами для открытия новых гостиниц, в том числе модульных некапитальных, и развития региональной кухни.

В этом году Тульской области выделено федеральное финансирование на создание туристического кода в историческом центре. Основные работы пройдут в пешеходных переходах на улицах Мосина и Каминского.

Туристический код подразумевает также обновление нестационарных торговых объектов, туристско-информационных центров и санитарных сооружений, аншлагов на зданиях и пешеходной навигации, лавочек и урн. Все будет выполнено в едином стиле.

Преобразится и Учетный переулок, который соединяет кластер «Октава» и проспект Ленина и закольцовывает пешеходный маршрут.