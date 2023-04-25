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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 9:51

В Туле двое подростков на арендованном электросамокате сбили пешехода

Юному водителю придется заплатить штраф в размере 5000 рублей
Игорь КОПЫТОВ
В Туле двое подростков на арендованном электросамокате сбили пешехода

В Туле двое подростков на арендованном электросамокате сбили пешехода

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации УГИБДД УМВД России по Тульской области, несовершеннолетний парень ехал на самокате вместе с пассажиром по тротуару и наехал на пешехода. Последний получил травмы.

В итоге, за нарушение ПДД оператор электросамокатов заблокировал арендатору доступ к приложению и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что на самокатах запрещено перевозить пассажиров, так как это не предусмотрено оборудованием и конструкцией. И именно пешеходы имеют приоритет в движении.