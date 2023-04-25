В Туле уборку улиц от пыли взяла на контроль прокуратура Фото: материалы пресс-служб

В ходе прокурорских проверок, организованных на жалоб туляков на огромное количество пыли на городских улицах, выявлены нарушения в соблюдении требований законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, а также Правил благоустройства по своевременной уборке территории города от смета, грязи и пыли.

При этом в ведомстве отметили, что в администрации города активизировали работу по уборке территории во исполнение требований представления, внесенного еще 11 апреля начальнику городского управления по благоустройству. Так, увеличено количество бригад, круглосуточно убирающих территорию. С 11 по 24 апреля с территории города 390 самосвалами вывезено свыше 5,8 куб. метров смета и пыли.

Вопрос своевременной уборки Тулы продолжает находиться на ежедневном контроле прокуратуры города.