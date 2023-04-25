В Тульской области с начала года произошло уже 13 ДТП с участием мотоциклов Фото: материалы пресс-служб

С начала 2023 года на территории Тульской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, в результате которых один человек погиб, 11 – получили ранения. Такую статистику приводит региональная Госавтоинспекция.

Основные причины аварий - превышение скорости, несоблюдение рядности, выезд на встречную полосу, резкое маневрирование. Такое преступное «лихачество» зачастую приводит к трагедиям. Ведь водителю мотоцикла порой достаточно падения на скорости 10–20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия шлема — получить черепно-мозговую травму.

Впрочем, с 17 по 23 апреля на территории Тульской области произошло 294 ДТП в которых погибли трое и ранены 47 человек. При этом за аналогичный период прошлого года аварий было 306, в которых пострадали 19 жителей региона, четыре закончились смертельным исходом.