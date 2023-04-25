37 нетрезвых водителей задержали на дорогах тульской области за минувший уик-энд Фото: материалы пресс-служб

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД по Тульской области установлены 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом 10 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще трое к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 5 нетрезвых водителей.

Кроме того, в отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.