В Тульской области усилят меры по борьбе с природными пожарами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По последним данным ГУ МЧС по Тульской области, подразделения пожарной охраны выезжают на возгорания травы и мусора до 100 раз в сутки. При этом удалось не допустить случаев перехода огня на жилые строения, земли лесного фонда и сельхозоборота, свалки твердых бытовых отходов. Большинство возгораний происходит по причине неосторожного обращения с огнем на заросших участках местности. По всем фактам нарушения требований пожарной безопасности принимаются меры административного воздействия. Всего к ответственности привлечено 327 физических и 6 должностных лиц.

В свете вышеизложенного, на глав администраций на местах возложена обязанность активизировать работу по выполнению противопожарных мероприятий, завершить опашку населенных пунктов.

Одной из противопожарных мер на землях сельхозназначения - вовлечение их в сельхозоборот. В этом году введены ограничения по господдержке для хозяйств, не соблюдающих меры противопожарной безопасности. Это уже позволило сократить число нарушений вдвое.