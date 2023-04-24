В ДТП в Киреевском районе Тульской области пострадали несовершеннолетний водитель и две девушки 15 и 16 лет

В ДТП в Киреевском районе Тульской области пострадали несовершеннолетний водитель и две девушки 16 и 15 лет Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на 3-ем километре автодороги «Болохово-Новое Село» ночью 23 апреля произошло ДТП. Там примерно в 02:30 автомобиль Hyundai перевернулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющий права управления транспортным средством 17-летний юноша, управляя автомобилем Hyundai Sonata, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делятся подробностями в тульской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель, которого госпитализировали в больницу, и его пассажиры – девушки 2006 и 2007 годов рождения, которые после оказания медицинской помощи были отпущены.