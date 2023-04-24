Врач-психиатр из Суворовского района предстанет перед судом за получение взяток Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Медицинский работник, проживающий в Суворовском районе, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично за совершение заведомо незаконных действий).

Установлено, что врач-психиатр районной больницу в июле 2020 года и в июне 2021 года получил взятки от двух граждан, которым было противопоказано управление транспортными средствами. Так, обвиняемый вносил заведомо ложные сведения об их годности по состоянию здоровья обходной лист медицинского осмотра без проведения необходимого стационарного психиатрического обследования. Общая сумма взяток составила 65 тысяч рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.