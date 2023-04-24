В ДТП на улице Красноармейской в Туле пострадал водитель автомобиля Volkswagen Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Красноармейской ночью 23 апреля произошло ДТП. Там примерно в 00:40 «ВАЗ» врезался в Volkswagen Polo. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 34-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21110», совершила наезд на стоящий автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находился 39-летний мужчина, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Volkswagen. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Женщина - водитель автомобиля ВАЗ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказалась.