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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 13:30

В городе Венев Тульской области легковой автомобиль сбил мотоциклиста без водительского удостоверения

Пострадавшему оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Венев Тульской области легковой автомобиль сбил мотоциклиста без водительского удостоверения

В городе Венев Тульской области легковой автомобиль сбил мотоциклиста без водительского удостоверения

Фото: материалы пресс-служб

В Веневе на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса днем 22 апреля произошло ДТП. Там примерно в 16:45 столкнулись автомобиль Ford и мотоцикл Motoland. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции по Тульской области.

Так, 54-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения мотоциклу Motoland, за рулем которого находился 19-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Права управления транспортным средством он не имеет.

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Фото: материалы пресс-служб