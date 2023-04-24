В городе Венев Тульской области легковой автомобиль сбил мотоциклиста без водительского удостоверения Фото: материалы пресс-служб

В Веневе на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса днем 22 апреля произошло ДТП. Там примерно в 16:45 столкнулись автомобиль Ford и мотоцикл Motoland. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции по Тульской области.

Так, 54-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения мотоциклу Motoland, за рулем которого находился 19-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Права управления транспортным средством он не имеет.