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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:46

Три школьных класса закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области

Из-за роста заболеваемости в регионе продолжают частично приостанавливать учебный процесс
Михаил КОРЕНЮГИН
Три школьных класса закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области

Три школьных класса закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4 425 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 48% и ниже уровня предыдущей недели на 0,6%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога заболеваемость среди совокупного населения, а также среди детей в возрасте до 14 лет наблюдается в одном муниципальном образовании - Куркинском районе.

Также по результатам лабораторных исследований грипп В у 2 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в 3 классах 3 школ в Кимовском районе и в Туле.