В городе Новомосковск Тульской области автомобиль Nissan сбил десятилетнего мальчика на самокате Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Березовой вечером 21 апреля произошло ДТП. Там примерно в 18:25 автомобиль Nissan сбил несовершеннолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 34-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan X-Trail, совершила наезд на десятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги на самокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП ребенку оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.