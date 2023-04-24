В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 73 человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 17 по 13 апреля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 73 человека, 18 их них — дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 163 случая присасывания клещей к людям, в том числе 52 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены в Алексинском, Белевском, Богородицком, Веневском, Ефремовском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Новомосковском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Ясногорском и Щекинском районах, а также в Туле и Донском.

За период мониторинга исследовали 93 клеща, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 4,3% (ниже среднемноголетнего уровня на 73%), а анаплазмой — 3,2% (ниже среднемноголетнего уровня на 13%). Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.