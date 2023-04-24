В Туле на улице Октябрьской автомобиль Chevrolet сбил 37-летнего мужчину Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Октябрьской утром 21 апреля произошло ДТП. Там примерно в 07:40 автомобиль Chevrolet сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 42-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который двигался по парковочному пространству справа налево по ходу движения автомобиля, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в больницу с различными травмами.