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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:59

Полярное сияние можно было наблюдать над Тульской областью

Необычное для нашей широты явление произошло накануне ночью
Игорь КОПЫТОВ
Полярное сияние можно было наблюдать над Тульской областью

Полярное сияние можно было наблюдать над Тульской областью

Фото: соцсети

В ночь с 23 на 24 апреля в небе над Тульской областью появилось полярное сияние. Фотографиями необычного явления жители региона поделились в социальных сетях.

Необычное для нашей широты явление могли наблюдать жители всей Центральной России. Связано оно с тем, что в это время над планетой прокатилась сильная геомагнитная буря.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, слабые геомагниные возмущения будут еще 25 и 28 апреля, а очень сильная буря ожидается 21 мая.