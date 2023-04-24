Полярное сияние можно было наблюдать над Тульской областью Фото: соцсети

В ночь с 23 на 24 апреля в небе над Тульской областью появилось полярное сияние. Фотографиями необычного явления жители региона поделились в социальных сетях.

Необычное для нашей широты явление могли наблюдать жители всей Центральной России. Связано оно с тем, что в это время над планетой прокатилась сильная геомагнитная буря.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, слабые геомагниные возмущения будут еще 25 и 28 апреля, а очень сильная буря ожидается 21 мая.