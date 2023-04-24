Массовое ДТП с фурами на трассе М-4 «Дон» произошло под Тулой Фото: материалы пресс-служб

23 апреля в 19:06 на 217-м километре автодороги М-4 «Дон» в Узловском районе произошла авария с участием четырех автомобилей.

«Мерседес-Бенц Акрос» под управлением 53-летнего мужчины врезался в стоящий на обочине такой же автомобиль. После этого в большегруз врезался автомобиль "Ман", который двигался в попутном направлении, а затем в последний въехала легковушка "Хюндай".

По данным тульской Госавтоинспекции, в результате аварии получил водитель "Мерседеса". После оказания необходимой медицинской помощи на месте он был отпущен.