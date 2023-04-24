Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 апреля 2023 8:00

Массовое ДТП с фурами на трассе М-4 «Дон» произошло под Тулой

Авария на время заблокировала движение в сторону Москвы
Игорь КОПЫТОВ
Массовое ДТП с фурами на трассе М-4 «Дон» произошло под Тулой

Массовое ДТП с фурами на трассе М-4 «Дон» произошло под Тулой

Фото: материалы пресс-служб

23 апреля в 19:06 на 217-м километре автодороги М-4 «Дон» в Узловском районе произошла авария с участием четырех автомобилей.

«Мерседес-Бенц Акрос» под управлением 53-летнего мужчины врезался в стоящий на обочине такой же автомобиль. После этого в большегруз врезался автомобиль "Ман", который двигался в попутном направлении, а затем в последний въехала легковушка "Хюндай".

По данным тульской Госавтоинспекции, в результате аварии получил водитель "Мерседеса". После оказания необходимой медицинской помощи на месте он был отпущен.