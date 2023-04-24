В Туле на Новомосковском шоссе автомобиль Suzuki сбил мотоциклиста Фото: соцсети

В Туле на Новомосковском шоссе вечером 23 произошло ДТП. Там примерно в 9:25 сторонились автомобиль Suzuki и мотоцикл Honda. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, 48-летний мужчина, управляя легковым автомобилем, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 23-летний мужчина.

По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель Honda получил различные травмы. В данный момент состояние пострадавшего уточняется.