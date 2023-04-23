Пьяные туляки устроили поножовщину в городском автобусе Фото: соцсети

21 апреля в Туле в одном из городских автобусов несколько пассажиров ввязались в драку, которая закончилась поножовщиной. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По слова очевидцев, вечером в автобусе №44 между тремя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В один момент, участник происшествия достал нож и нанес ранение другому. По предварительной информации, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

После водитель автобуса вызвал на место происшествия скорую помощь и полицию. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.