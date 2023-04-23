Кому в Туле отключат газ 24 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

24 апреля без газа с 12:00 до 18:00 останутся жители дома №19 по улице Новомосковская и №62 по улице Полюсная.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.