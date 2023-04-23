В Туле на улице Советской в ДТП с участием маршрутки пострадала девушка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на пересечении улиц Советской и проспекта Ленина вечером 22 апреля произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, примерно в 20:00 столкнулись автомобиль "Фольксваген Поло" и пассажирское транспортное средство "Пежо Боксер", за рулем которой находился 27-летний мужчина.

По информации областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала женщина-пассажир легкового автомобиля. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.