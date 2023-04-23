В Новомосковске уборщица магазина украла кошелек у коллеги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратилась продавец сетевого магазина. В её отсутствие женщина обнаружила, что в конце рабочей смены у нее пропал кошелек с деньгами.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина, а также отпечаткам рук с вещей потерпевшей, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Её оказалась 29-летняя уборщица, которая обнаружила кошелек с 10 тысячами рублями и забрала его с собой.

После задержания злоумышленница призналась в содеянном. Вернуть похищенное она не смогла, так как уже успела потратить чужие деньги.

В данный момент проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.