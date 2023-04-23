В городе Алексин Тульской области во время пожара эвакуировали трех человек Фото: материалы пресс-служб

23 апреля, примерно в 2:50, в многоквартирном жилом на улице Новогородищевской в Алексине произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

Так, на происшествие приехали 6 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 4 минут и эвакуировать 3 человек. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасен 1 житель дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорело кресло и матрас, квартира закоптились по всей площади.