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НовостиЗдоровье22 апреля 2023 10:00

Коронавирус в Тульской области: 20 новых случая заболевания за последние сутки на 22 апреля

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 24 новых случая заболевания за последние сутки на 22 апреля

Коронавирус в Тульской области: 24 новых случая заболевания за последние сутки на 22 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 22 апреля, 5 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 796 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 3 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 549 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.