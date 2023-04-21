Тульские спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике
Фото: материалы пресс-служб
В Брянске завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике "Памяти брянских партизан". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, воспитанники спортшколы олимпийского резерва "Спортивная гимнастика" из Тулы завоевали несколько наград:
- Ефим Сопиков занял 2 место в упражнении на кольцах по программе мастеров спорта;
- Валерия Беккер заняла 3 место в упражнениях на разновысоких брусьях по программе мастеров спорта;
- Александр Елисеенко занял 3 место по программе мастеров спорта в упражнении кольцах.