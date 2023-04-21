Тульские спортсмены завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике Фото: материалы пресс-служб

В Брянске завершились Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике "Памяти брянских партизан". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, воспитанники спортшколы олимпийского резерва "Спортивная гимнастика" из Тулы завоевали несколько наград:

- Ефим Сопиков занял 2 место в упражнении на кольцах по программе мастеров спорта;

- Валерия Беккер заняла 3 место в упражнениях на разновысоких брусьях по программе мастеров спорта;

- Александр Елисеенко занял 3 место по программе мастеров спорта в упражнении кольцах.