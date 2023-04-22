Жительница Ефремова призналась в убийстве своего мужа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 49-летней женщины, проживающей в Ефремове, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 20 апреля 2023 года подозреваемая употребляла спиртные напитки вместе со своим 46-летним мужем в комнате одного из общежитий. В один момент между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого они начали сильно ругаться и злоумышленника побоявшись того, что супруг может нанести ей телесные повреждения взяла кухонный нож и нанесла мужчине удар в область груди.

После мужчина упал на диван, а испуганная женщина спрятала нож за спинку дивана и пошла к соседям. Обвиняемая рассказала им о произошедшем и вызвала скорую помощь и полицию. Осознавая, что её действия привели к смерти супруга, она написала явку с повинной.

В данный момент следователем СК проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление объективной картины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.