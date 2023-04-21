Жители Тулы не могут записать в МРЭО через «Госуслуги» из-за технического сбоя

Житель Тулы не могут записать в МРЭО через «Госуслуги» из-за технического сбоя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 20 апреля 2023 года наблюдаются технические сбои на портале государственных и муниципальных услуг, из-за которых невозможно записаться в МРЭО. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В связи с этим областная Госавтоинспекция напоминает список номеров, по которым можно осуществить предварительную запись:

- отделение №1 МРЭО Госавтоинспекции (192 км а/д М2 "Крым"), +7-999-374-30-01;

- отделение №6 МРЭО Госавтоинспекции (г. Алексин), 8(48753) 61-331;

- отделение №7 МРЭО Госавтоинспекции (г. Донской), 8(4874) 65-39-15;

- отделение №8 МРЭО Госавтоинспекции (г. Ефремов), 8(48741) 6-17-54;

- отделение №9 МРЭО Госавтоинспекции (г. Киреевск), 8(48754) 60-92-6;

- отделение №10 МРЭО Госавтоинспекции (г. Новомосковск), 8(48762) 6-71-41, +7-999-374-30-01;

- отделение №11 МРЭО Госавтоинспекции (г. Суворов), 8(4876) 32-60-03;

- отделение №12 МРЭО Госавтоинспекции (г. Щекино), 8(48751) 6-08-92.