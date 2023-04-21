Дочь известного тульского певца оштрафовали за нападение на сотрудника полиции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, утром 5 марта в клубном ресторане, который находится на улице Каминского в Туле, произошел скандал, и на адрес вызвали сотрудников полиции. В ходе разбирательства на одного из стражей порядка набросилась посетительница и ударила его ногой. Выяснялось, что нападавшая — 43-летняя дочь известного певца.

В результате сотрудник правоохранительных органов получил различные телесные повреждения.

Суд приговорил подсудимую к наказанию в виде штрафа.